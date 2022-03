Klitschko appelliert an die Solidarität der Weltgemeinschaft

Scholz verteidigt Waffenlieferungen an die Ukraine

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine verteidigt. Die, die unschuldig angegriffen werden, dürften nicht alleine gelassen werden, sagte er am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“. Deutschland habe seine Politik, Waffen nicht in Krisengebiete zu liefern, konsequent über viele Jahre verfolgt. Aber nach dem Angriff auf die Ukraine wäre es falsch, das jetzt noch fortzusetzen, so Scholz. Ziel müsse jetzt eine Waffenruhe sein - und der Rückzug der russischen Truppen. Scholz machte noch einmal deutlich, dass die Nato sich nicht an dem Krieg um die Ukraine beteiligen wird. Das würde eine dramatische Eskalation dieser schwierigen Lage mit sich bringen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.03.2022 22:45 Uhr