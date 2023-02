Nachrichtenarchiv - 27.02.2023 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Seoul: Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann wird neuer Nationaltrainer von Südkorea. Das bestätigte eine Sprecherin des nationalen Fußballverbands in Seoul. Klinsmann tritt die Nachfolge des Portugiesen Paulo Bento an. Der war unmittelbar nach dem Ausscheiden der Südkoreaner im Achtelfinale der WM in Katar zurückgetreten. Klinsmann beginnt in der kommenden Woche. Sein Vertrag läuft bis nach der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.02.2023 11:15 Uhr