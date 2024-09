Kliniken warnen vor Einschnitten bei der Versorgung

Berlin: Die Krankenhäuser warnen vor Einschränkungen bei der Versorgung von Patienten. Der Vorstandschef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, sagte der "Augsburger Allgemeinen", die finanzielle Lage der deutschen Kliniken sei so ernst wie noch nie. In diesem Jahr werde eine Defizit von sechs Milliarden Euro erwartet. Die Sparmaßnahmen könnten auch versorgungsrelevante Bereiche treffen. Zudem drohten längere Wartelisten bei planbaren Operationen. Gaß forderte Gesundheitsminister Lauterbach auf, die Vergütungen der Krankenkassen für die Krankenhäuser an die sprunghaft gestiegene Inflation und Lohnerhöhungen anzupassen. Lauterbachs geplante Klinikreform bringe keine Verbesserung, so Gaß, die Länder sollten das Gesetz deshalb im Bundesrat blockieren und in einem Vermittlungsverfahren grundlegend verbessern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2024 09:00 Uhr