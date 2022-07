Kliniken warnen vor Corona-Problemen im Herbst

Nachrichtenarchiv - 24.07.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die deutschen Kliniken blicken angesichts der Corona-Lage mit Sorge auf den kommenden Herbst. Im Moment behandle man doppelt so viele Corona-Erkrankte wie vor einem Jahr, sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Diese Zahlen verdeutlichten, dass der Herbst für die Kliniken erneut eine extreme Belastungsprobe werden könne, so Gaß weiter. Dennoch seien die Infektionen unter den Patienten nicht die Hauptsorge in den Krankenhäusern. Probleme bereiten laut Gaß vielmehr der hohe Krankenstand beim Personal sowie Ausfälle wegen Isolationen und Quarantäne. Zeitweise müssten daher ganze Bereiche abgemeldet werden. Bundesfinanzminister Lindner erteilte Forderungen nach flächendeckenden Corona-Maßnahmen unterdessen erneut eine Absage. Auch die Einschränkungen bei den kostenlosen Tests verteidigte er.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2022 09:00 Uhr