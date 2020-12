Kliniken sollen wieder Ausgleichszahlungen fürs Freihalten von Intensivbetten bekommen

Nachrichtenarchiv - 18.12.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will Kliniken in Corona-Hotspot-Regionen finanziell unterstützen, um die Versorgung der Intensivpatienten zu sichern. Das geht aus einem Eckpunkte-Papier des Gesundheitsministeriums hervor, das dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. Demnach soll es unter anderem Ausgleichszahlungen geben, wenn Kliniken andere Eingriffe verschieben. Welche Kliniken das Geld erhalten, sollen die Länder bestimmen. Schon im Frühjahr gab es solche Zahlungen, wenn Krankenhäuser ihre Intensivbetten freihalten, diesmal seien sie aber zielgerichteter und genauer, heißt es in dem Papier. Unterdessen hat die Europäische Arzneimittelagentur bekanntgegeben, dass sie am 6. Januar über die Zulassung des Corona-Impfstoffs des Konzerns Moderna entscheiden will, acht Tage früher als geplant. Falls das Mittel von Biontech und Pfizer wie geplant am Montag die Zulassung erhält, wäre es dann der zweite zugelassene Corona-Impfstoff auf dem europäischen Markt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.12.2020 02:00 Uhr