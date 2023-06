Kliniken protestieren bundesweit gegen Unterfinanzierung

Meldungsarchiv - 20.06.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Unter dem Motto "Alarmstufe Rot" wollen Krankenhäuser bundesweit heute mit einem Aktionstag auf ihre schwierige finanzielle Lage aufmerksam machen. Eine zentrale Kundgebung ist in Berlin geplant, aber auch viele bayerische Krankenhäuser beteiligen sich an den Protesten und strahlen zum Beispiel ihre Fassade mit rotem Licht an. Im aktuellen Bayerischen Krankenhaustrend prognostizieren neun von zehn Kliniken im Freistaat für dieses Jahr ein deutliches Defizit. Gewerkschaften, Patientenschützer und Kommunen appellierten vor dem Aktionstag an die Politik, schnell weitere Finanzhilfen bereitzustellen. Der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Engehausen, erklärte, die Kliniken benötigten einen Inflationsausgleich, um die enorm gestiegenen Sachkosten und die Gehaltsentwicklung der Beschäftigten bezahlen zu können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2023 08:00 Uhr