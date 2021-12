Kliniken müssen laut Gaß noch keine dringende Hilfe verwehren

Nachrichtenarchiv - 13.12.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach Angaben der deutschen Krankenhausgesellschaft sind die Kliniken in Deutschland noch nicht überbelastet. DKG-Chef Gaß sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, derzeit könne man allen Menschen, die das dringend benötigten, medizinische Hilfe zukommen lassen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass das in den nächsten Wochen auch so bleiben wird. Zur Impflicht für Beschäftigte im Gesundheitsbereich erklärte Gaß, es gebe in den Krankenhäusern eine hohe Impfquote von 90 Prozent. Er hoffe, dass sich von den Ungeimpften noch viele überzeugen lassen. Ein Lockdown für alle ist seiner Einschätzung nach in der momentanen Situation nicht erdorderlich. Er mahnte allerdings die konsequente Einhaltung der geltenden Kontaktbeschränkungen an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2021 08:00 Uhr