Kliniken in Bayern droht finanzielle Krise

Das Wetter: Viel Sonne bei 24 bis 29 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist sonnig bei 24 bis 29 Grad. In der kommenden Nacht sternenklar, es kühlt ab auf 13 bis 8 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: morgen ähnliches Wetter, am Montag in Südbayern vereinzelte Schauer und Gewitter, Höchstwerte dann noch zwischen 20 und 24 Grad, in den Nächten 14 bis 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2022 15:00 Uhr