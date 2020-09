Kliniken geben zunehmend freigehaltene Intensiv-Betten frei

Berlin: In Deutschland stecken sich wieder mehr Menschen mit Covid19 an. Trotzdem halten die Krankenhäuser deutlich weniger Intensivbetten für Corona-Patienten bereit als noch vor einigen Monaten. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. In Baden-Württemberg müssen die Krankenhäuer seit dieser Woche nur noch zehn Prozent der Betten für schwerkranke Infizierte reservieren, in Berlin und Niedersachsen gilt das schon länger. In Bayern und Brandenburg müssen die Krankenhäuser gar keine Quote mehr erfüllen. Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, betonte, die Kliniken könnten im Notfall ihre Kapazitäten rasch wieder hochfahren. Der Bundesverband der deutschen Anästhesisten warnt allerdings vor einem Personalmangel bei Narkoseärzten und Pflegepersonal, sollte die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern wieder steigen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2020 11:00 Uhr