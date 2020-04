Kliniken fordern allmähliche Rückkehr zu Normalbetrieb

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Eine Rückkehr zum Normallbetrieb fordern die deutschen Kliniken. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, hat erklärt, angesichts der stabilen Corona-Lage könnte der Regelbetrieb wieder anlaufen. Ihm zufolge werden in Deutschland derzeit 10.000 Intensiv-Betten und 150.000 in Normalstationen für mögliche Corona-Patienten freigehalten. Laut Gaß können Eingriffe wie Bypass- oder Gelenkoperationen nicht dauerhaft verschoben werden. Ähnlich argumentiert der Kassenärztliche Bundesverband, so führe ein unbehandelter Herzinfarkt oder ein Krebsleiden mit großer Wahrscheinlichkeit zum Tod, eine unentdeckte Corona-Infektion eher nicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2020 21:00 Uhr