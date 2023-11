Zwei Drittel der Krankenhäuser in Deutschland bewerten ihre wirtschaftliche Lage als schlecht oder sehr schlecht. Das geht aus einer Umfrage der Deutschen Krankenhausgesellschaft DKG hervor, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Mehr als die Hälfte der Kliniken ist demnach auf Kredite oder Zuschüsse von Trägern angewiesen, um den Beschäftigten in diesem Jahr ein tariflich vereinbartes Weihnachtsgeld zahlen zu können. DKG-Chef Gaß sagte, die Krankenhäuser seien in einer dramatischen Notlage und liefen auch auf spürbare Versorgungslücken zu.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.11.2023 02:00 Uhr