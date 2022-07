Kliniken beklagen hohen Krankenstand durch Corona

Duisburg gedenkt der Loveparade-Toten

Duisburg: Zwölf Jahre nach der Loveparade-Katastrophe mit 21 Toten wird heute der Opfer gedacht. Am Nachmittag treffen sich die Angehörigen zu einer Andacht in der Duisburger Salvatorkirche, später ist eine öffentliche Feier in der Gedenkstätte am Unglücksort geplant. Bereits gestern Abend war bei der sogenannten "Nacht der 1000 Lichter" an die Toten erinnert worden. An der Gedenkstätte und im Zugangstunnel wurden dabei zahlreiche Kerzen angezündet. Am 24. Juli 2010 war es am einzigen Ein- und Ausgang der Technoparade zu einem tödlichen Gedränge gekommen. 21 Menschen zwischen 17 und 38 Jahren wurden erdrückt, es gab mindestens 652 Verletzte. Ein Strafverfahren gegen ursprünglich zehn Angeklagte war 2020 ohne Urteil eingestellt worden.

