Kliniken befürchten Ausbleiben der Energie-Milliarden

Meldungsarchiv - 12.03.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die deutschen Krankenhäuser befürchten, dass sie kaum etwas von der versprochenen Milliardenhilfe wegen der hohen Energiekosten haben werden. Der Chef der Krankenhausgesellschaft, Gaß, wirft der Bundesregierung grundlegende Planungsfehler vor: Der Härtefallfonds sei so konstruiert, dass die meisten Fälle schlicht nicht berücksichtigt würden. Die versprochenen sechs Milliarden Euro an Hilfen für die Kliniken würden zu reinen "Schaufenster-Milliarden", so Gaß. Er kritisierte vor allem, dass als Vergleichsmonat der März 2022 herangezogen wird. Damals habe der Markt bereits auf den Ukraine-Krieg reagiert, die Preise seien schon deutlich höher gewesen als 2021. Das Bundesgesundheitsministerium wies die Vorwürfe der Krankenhausgesellschaft als nicht korrekt zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2023 08:00 Uhr