Klinikärzte treten in den Warnstreik

Berlin: An kommunalen Krankenhäusern haben heute zahlreiche Ärztinnen und Ärzte die Arbeit niedergelegt. Sie beteiligten sich an einem Warnstreik, zu dem der Marburger Bund aufgerufen hatte. Die Gewerkschaft will damit den Druck in den Tarifverhandlungen erhöhen und fordert eine Anhebung der Gehälter um 8,5 Prozent. In Bayern beteiligten sich nach Schätzungen des Marburger Bundes rund 2.000 Ärzte, Schwerpunkte waren Nürnberg und München.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2024 18:00 Uhr