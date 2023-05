Klinik in Pegnitz wegen ausgetretenem chemischem Stoff evakuiert

Meldungsarchiv - 06.05.2023 21:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Pegnitz: Weil in einem Kellerraum ein chemischer Stoff ausgetreten ist, ist das Sana-Klinikum in der oberfränkischen Stadt vorsorglich evakuiert worden. Laut einer Polizei-Sprecherin wurden 40 Patienten in andere Krankenhäuser verlegt. Eine unmittelbare Gefährdung bestehe jedoch nicht. Den Angaben nach war im Zusammenhang mit Reinigungsarbeiten ein Stoff ausgetreten und habe die Atemwege gereizt. Um welchen Stoff es sich handelt, ist derzeit noch unklar. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften ist vor Ort.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.05.2023 21:15 Uhr