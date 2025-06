Klinik in Israel wird von Rakete getroffen

Iranische Rakete sorgt für Zerstörungen in Israel: Der Angriff in der Früh galt einem Krankenhaus in der Stadt Berscheva im Süden des Landes. Augenzeugen berichten von Verletzten und großen Schäden. Genauere Angaben liegen bislang nicht vor. Schon gestern waren Teile des Gebäudes aus Sicherheitsgründen evakuiert worden. Israels Regierung drohte mit Vergeltung. - Israels Militär hatte in der vergangenen Nacht erneut Atomanlagen des Iran angegriffen. Wie die Armee mitteilte, wurde eine Anlage zur Entwicklung von Atomanlagen in der Region Natans bombardiert sowie ein inaktiver Kernreaktor in Arak.

