Klinik in Israel wird bei iranischem Angriff getroffen

Raketen aus Iran treffen offenbar Krankenhaus in Israel: Nach israelischen Angaben wurde eine Klinik in Be'er Scheva im Süden des Landes getroffen. Rettungskräften zufolge gibt es zahlreiche Verletzte. Israels Außenminister Saar spricht von einem Kriegsverbrechen. Ministerpräsident Netanjahu kündigte Vergeltung an. Israel wiederum griff nach eigenen Angaben ein iranisches Gebiet an, in dem sich ein Reaktor befindet. Dort könnte Berichten zufolge Plutonium produziert werden. Außerdem wurden nach iranischen Informationen am Rand der Hauptstadt Teheran Drohnen abgefangen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2025 10:45 Uhr