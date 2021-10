Klingbeil zuversichtlich in Hinsicht auf Ampel-Sondierungen kommende Woche

Nachrichtenarchiv - 08.10.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD-Generalsekretär Klingbeil hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Sondierungen von SPD, Grünen und FDP in der kommenden Woche deutliche Fortschritte erzielen werden. Er gehe davon aus, dass man dann eine Basis finden werde, die großen Zukunftsaufgaben anzupacken, sagte Klingbeil in den ARD-Tagesthemen. Für die SPD bekräftigte er: "Wir wollen, dass die Ampel kommt." Bei den Gesprächen am Donnerstag habe man an vielen Stellen Tacheles geredet, so Klingbeil. Auch der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Kellner, sowie FDP-Generalsekretär Wissing hatten das erste Gespräch der drei Parteien als positiv bewertet. Auch wenn es ein schwieriger Weg sei, habe das Gespräch Mut gemacht, so Wissing. Kellner sagte, man habe gemerkt, dass eine Vertrauensbasis da sei. Zugleich sei vereinbart worden, dass weiter keine Zwischenstände der Gespräche veröffentlicht werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.10.2021 01:00 Uhr