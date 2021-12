Klingbeil wirbt bei SPD-Parteitag um Zustimmung zum Koalitionsvertrag

Nachrichtenarchiv - 04.12.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD-Generalsekretär Klingbeil und Parteichef Walter-Borjans haben um Zustimmung zum Koalitionsvertrag geworben. Ein Sonderparteitag soll heute entscheiden, ob die Partei die Vereinbarung mit den Grünen und der FDP akzeptiert. Klingbeil sagte, der Vertrag biete eine gute Grundlage dafür, das Land zu verändern und für die Menschen im Land etwas zu verbessern. Vor allem in der Klimapolitik, in der Industrie-, Sozial- und Europapolitik sieht er den Text als Chance für eine "Fortschrittsregierung". Nur ein Teil der Delegierten ist im Willy-Brandt-Haus in Berlin anwesend, die meisten werden per Internet abstimmen. Die SPD wäre der erste Koalitionspartner, der sich auf das neue Regierungsbündnis festlegt. Bei den Grünen läuft eine Urabstimmung, die FDP hält morgen einen Parteitag ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2021 12:00 Uhr