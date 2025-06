Klingbeil will um Stellen in der Stahlindustrie kämpfen

Cottbus: SPD-Chef Klingbeil will sich für den Erhalt von Arbeitsplätzen in der Stahlindustrie einsetzen. Hintergrund ist der Rückschlag beim grünen Umbau der Branche. Der Stahlkonzern ArcelorMittal hatte vorgestern seine Pläne für umweltfreundlich produzierten Stahl in den Werken in Bremen und Eisenhüttenstadt in Brandenburg gestoppt. Dadurch sind tausende Jobs gefährdet. Klingbeil erklärte beim SPD-Landesparteitag in Cottbus, er wolle um jeden Arbeitsplatz in der Industrie kämpfen. Klingbeil, der auch Bundesfinanzminister ist, bat Wirtschaftsministerin Reiche darum, alle Akteure für eine Art Stahlgipfel an einen Tisch zu holen.

