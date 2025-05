Klingbeil will Sozialversicherungen reformieren

Berlin: Mit Blick auf die finanziell angeschlagenen Sozialversicherungen in Deutschland hat Bundesfinanzminister Klingbeil eine grundlegende Modernisierung der Kassen angemahnt. Der SPD-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", man könne nicht ständig mehr Geld aus dem Bundeshaushalt nachschießen, um die Budgetlücken zu schließen. Gleichzeitig seien aber auch immer höhere Beiträge für die Versicherten keine Lösung. Stattdessen brauche es Strukturreformen, die stabile Beiträge garantierten, so Klingbeil. Laut dem Koalitionsvertrag von Union und SPD sollen zur Finanzstabilisierung der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung zunächst Kommissionen eingesetzt werden. Gesundheitsministerin Warken hat für die Pflege bereits einen baldigen Start einer entsprechenden Bund-Länder-Arbeitsgruppe angekündigt.

