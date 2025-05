Klingbeil will Investitionsminister im neuen schwarz-roten Kabinett sein

Berlin: Der als neuer Vizekanzler und Finanzminister gesetzte SPD-Chef Klilngbeil hat in einem Zeitungsinterview die Schwerpunkte genannt, die er setzen will. Der "Bild am Sonntag" sagte er, die vom alten Bundestag beschlossenen 500 Milliarden seien kein Wünsch-dir-was-Paket, sondern für zusätzliche Investitionen gesetzt. Das Geld müsse in die Stärke Deutschlands fließen: In billigere Energie, Kitas, Schulen, Straßen und Bahnen. Und die Bagger müssten schnell rollen, die Faxgeräte schnell wegkommen, das Land modernisiert werden. Er kündigte an, bis zur Sommerpause Gesetze etwa zur Entlastung der Unternehmen, zu niedrigeren Energiepreisen und zur Sicherung von Arbeitsplätzen auf den Weg zu bringen. Klingbeil versicherte auch, dass die SPD mehr Frauen als Männer ins Kabinett schicken wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.05.2025 01:00 Uhr