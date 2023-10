Klingbeil will Geflüchtete schneller auf den Arbeitsmarkt bringen

Berlin: SPD-Co-Chef Klingbeil möchte Flüchtlingen schneller eine Arbeitserlaubnis in Deutschland ausstellen. Der "Rheinischen Post" sagte er, Beschäftigung sei ein entscheidender Faktor für die Integration, gleichzeitig gebe es einen enormen Mangel an Arbeitskräften. Die Grünen fordern, die Arbeitsverbote für Flüchtlinge vollständig aufzuheben. Das bezeichnet Bayerns Innenminister Herrmann wiederum für jeden Geflüchteten als Pullfaktor. Er sagte, qualifizierte Arbeitskräfte müssten schneller ein Visum bekommen, wenn sie in Deutschland arbeiten wollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2023 06:00 Uhr