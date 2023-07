Klingbeil will Ehegattensplitting abschaffen statt Elterngeld zu kürzen

Kurzmeldung ein/ausklappen US-Präsident Biden startet Europareise in London

London: US-Präsident Biden legt auf seiner Reise zum morgigen NATO-Gipfel in Litauen einen Stopp in Großbritannien ein. Er will Premierminister Sunak treffen. Anschließend wird ihn König Charles III mit militärischen Ehren auf Schloss Windsor empfangen. Danach wollen beide unter anderem über den Klimaschutz sprechen. Zuvor hatte Präsident Biden mit seinem türkischen Amtskollegen Erdogan telefoniert. Laut dem Weißem Haus äußerte er erneut den Wunsch, Schweden so schnell wie möglich in die Nato aufzunehmen. Biden verlangt eine Klärung, bevor die USA der Türkei die von ihr gewünschten Kampfjets vom Typ F16 liefern. Bisher blockiert die Türkei die Aufnahme Schwedens in die NATO. Sie wirft Stockholm vor, zu lax mit antimuslimischen Demonstrationen und militanten kurdischen Gruppen umzugehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2023 06:00 Uhr