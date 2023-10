Klingbeil will, dass Flüchtlinge schneller arbeiten dürfen

Berlin: SPD-Chef Klingbeil hat sich dafür ausgesprochen, dass Flüchtlinge schneller arbeiten dürfen. Beschäftigung sei ein entscheidender Faktor für die Integration, gleichzeitig gebe es einen enormen Mangel an Arbeitskräften, sagte Klingeil der Rheinischen Post. Ähnliche Stimmen waren bereits am Donnerstag aus der SPD gekommen. Die Grünen fordern, die Arbeitsverbote für Flüchtlinge vollständig aufzuheben. Derzeit dürfen Asylsuchende in den ersten drei Monaten generell nicht arbeiten, danach gelten unterschiedliche Regeln.

