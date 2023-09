Klingbeil warnt vor Populismus in Migrationsdebatte

Berlin: Der SPD-Co-Vorsitzende Klingbeil hat Kritikern der Ampel-Migrationspolitik Populismus vorgeworfen. In der "Bild am Sonntag" sagte Klingbeil, er weigere sich, so zu tun, als gäbe es die eine Zaubermaßnahme. Deutschland brauche dringend Zuwanderung von Fachkräften, da müsse man an der Willkommenskultur arbeiten. Gleichzeitig müssten die Asylverfahren beschleunigt werden, ergänzte Klingbeil. Wer nicht bleiben könne, müsse das Land schnell wieder verlassen. Außenministerin Baerbock sagte der "Bild", das gemeinsame europäische Asylsystem müsse endlich kommen. Der aktuelle Vorschlag aus Brüssel zu einer Krisen-Verordnung drohe jetzt aber genau das kaputt zu machen. Die Verordnung sieht unter anderem längere Registrierungsfristen an den Außengrenzen vor - und außerdem niedrigere Standards bei Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten im Krisenfall.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2023 15:00 Uhr