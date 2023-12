Klingbeil verteidigt weiteres Aussetzen der Schuldenbremse

Berlin: SPD-Chef Klingbeil hat eine weitere Aussetzung der Schuldenbremse verteidigt. Im BR-Interview sagte Klingbeil, der Krieg in der Ukraine rechtfertige es, auch im kommenden Jahr eine Ausnahmesituation zu erklären. Dies ist die Voraussetzung, um die Schuldenbremse auszusetzen. Klingbeil wies außerdem darauf hin, dass Deutschland nicht aufhören kann zu investieren. Für ihn ist es zudem nicht zu rechtfertigen, bei denen zu kürzen, die auf staatliches Geld angewiesen sind. Zuvor hatte sich schon der SPD-Parteitag dafür ausgesprochen, die Schuldenbremse auch im kommenden Jahr auszusetzen. FDP-Chef Lindner hält davon wenig. Er bekräftigte jedoch die Solidarität mit der Ukraine, wie dies zuvor schon Kanzler Scholz beim SPD-Parteitag betont hatte. Die FDP stünde zur Unterstützung des Landes auch in schwierigen Zeiten, so Linder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2023 20:00 Uhr