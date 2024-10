Klingbeil verteidigt Steuerpläne der SDP gegen Kritik aus CDU und FDP

Berlin: SPD-Chef Klingbeil hat die Wahlkampfstrategie seiner Partei gegen Kritik von CDU und FDP verteidigt. Die SPD plant nach eigenen Angaben, 95 Prozent der Steuerzahler zu entlasten. Dem BR sagte Klingbeil, man wolle das Leben der arbeitenden Mitte besser machen. Dafür müssten die Spitzeneinkommen in diesem Land ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Der SPD-Chef betonte, seine Partei rücke die in den Fokus, für die das Leben teurer geworden sei und die den Gürtel enger schnallen müssen. Auf der anderen Seite gebe es mehr Milliardäre in diesem Land, die gut durch die Krise gekommen seien. CDU-Chef Merz und FDP-Chef Lindner hatten die Steuerpläne der SPD als völlig unrealistisch kritisiert. Laut Merz könnte eine Entlastung von 95 Prozent der Steuerzahler nur finanziert werden, wenn der Steuersatz für Spitzenverdiener auf 60 Prozent steigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2024 09:15 Uhr