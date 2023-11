Klingbeil und Timmermans fordern bessere Versorgung der Palästinenser

Berlin: In der SPD-Zentrale ist heute der Spitzenkandidat der niederländischen Sozialdemokraten, Timmermans, zu Gast. Mit Blick auf den Krieg im Gaza-Streifen forderten er und SPD-Chef Klingbeil eine bessere Versorgung der Palästinenser im Gaza-Streifen. Klingbeil betonte das Recht Israels, sich gegen die Terrororganisation Hamas zu verteidigen, sagte aber auch, dass man das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung sehen müsse. Auch Timmermans mahnte, dass so viele Unschuldige sterben, ohne dass man wisse, was das "endliche Ziel" sei. Israel müsse bei seinem Vorgehen das Völkerrecht einhalten und eine Versorgung der Zivilbevölkerung zulassen. Dazu brauche man eine Pause, so Timmermanns. In Kürze will er sich in Berlin noch mit Bundeskanzler Scholz treffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2023 12:00 Uhr