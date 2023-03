Klingbeil und Mützenich sagen der Ukraine Unterstützung zu

Meldungsarchiv - 06.03.2023 18:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: SPD-Chef Klingbeil und Fraktionschef Mützenich haben der Ukraine Unterstützung zugesagt. Die Hilfe für das Land werde uneingeschränkt fortgesetzt, so Klingbeil, militärisch, politisch und finanziell. Konkrete Zusagen über bestimmte Waffenlieferungen machten die beiden SPD-Politiker nicht. Vizeaußenminister Melnyk hatte sie aufgefordert, ihrem Besuch in Kiew auch Taten folgen zu lassen. Die Sozialdemokraten sollten sich dafür einsetzen, dass die Bundesregierung Kampfjets liefert, so Melnyk.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.03.2023 18:15 Uhr