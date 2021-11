Klingbeil und Esken sollen SPD führen

Nachrichtenarchiv - 08.11.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mitten in den Koalitionsverhandlungen stellt sich die SPD personell neu auf. Der Parteivorstand hat Lars Klingbeil als neuen Parteichef nominiert. Der bisherige Generalsekretär soll Nachfolger von Norbert Walter-Borjans werden und zusammen mit der amtierenden Co-Vorsitzenden Esken die SPD führen. Die Wahl der neuen Doppelspitze soll auf dem Parteitag im Dezember erfolgen. Walter-Borjans, der auf eine erneute Kandidatur verzichtet, sprach von einer sehr guten Lösung. Mit Saskia Esken und Lars Klingbeil könne die neu etablierte und erfolgreiche Führungskultur in der SPD fortgesetzt werden. Klingbeil bedankte sich für die Nominierung und kündigte an, an den Wahlerfolg bei der Bundestagswahl anknüpfen zu wollen. Er wolle, dass es weitergeht. Ein Wahlsieg allein reiche ihm nicht. Wer Lars Klingbeil als Generalsekretär nachfolgen soll, ist noch offen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2021 15:00 Uhr