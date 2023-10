Klingbeil spricht sich für höheren Mindestlohn aus

Berlin: SPD-Chef Klingbeil hat sich für eine weitere Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns ausgesprochen. In den Zeitungen der Funke Mediengruppe begründete er das mit dem Anstieg der Lebenshaltungskosten. Wörtlich sagte er: "Das Leben ist teurer geworden. Da muss mehr kommen." Der gesetzliche Mindestlohn soll in den kommenden beiden Jahren schrittweise von derzeit 12,00 Euro auf 12,82 Euro steigen. Das hatte Arbeitsminister Heil angekündigt. Er will damit einen entsprechenden Vorschlag der Mindestlohnkommission umsetzen, der gegen den Einspruch der Arbeitnehmervertreter zustande kam. Sie halten die Erhöhungen für nicht ausreichend, wurden aber überstimmt. Klingbeil forderte die Kommission dazu auf, wieder einstimmig zu entscheiden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2023 19:00 Uhr