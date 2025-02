Klingbeil soll neben Parteivorsitzendem auch Fraktionschef werden

Berlin: CDU-Chef Merz hat nach dem Wahlsieg der Union rasche Gespräche zur Regierungsbildung unter seiner Führung angekündigt. In der "Berliner Runde" von ARD und ZDF sagte Merz, bis spätestens Ostern solle die neue Regierung stehen. Kanzler Scholz stellte in der Runde klar, dass er kein Amt darin anstrebe. SPD-Parteichef Klingbeil kündigte wenig später im Ersten an, sich übermorgen auch als Fraktionsvorsitzender zur Wahl zu stellen. Nach einem Präsidiumsbeschluss soll Klingbeil den bisherigen Chef der SPD-Bundestagsfraktion Mützenich ablösen. Auch bei der FDP dreht sich das Personalkarussel. Parteichef Lindner hatte gestern Abend gesagt, sich aus der Politik zurückzuziehen, falls es die Liberalen nicht in den Bundestag schafften. Das hat sich inzwischen bewahrheitet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2025 06:00 Uhr