Klingbeil sieht in Koalitionsvertrag "gute Grundlage" für künftige Regierung

Die SPD-Spitze wirbt eindringlich um Zustimmung zum Koalitionsvertrag: Bei einer Diskussionsveranstaltung in Hannover kurz vor Beginn des Mitgliederentscheids warnte Parteichef Klingbeil vor einem "Nein". Der russische Angriffskrieg in der Ukraine, die Zollpolitik der USA und die AfD bedrohten Wohlstand und Frieden. "Ich möchte, dass wir uns nicht wegducken, und ich möchte, dass wir die Zukunft dieses Landes gestalten", so Klingbeil wörtlich. Er warnte zudem davor, dass ein Scheitern der schwarz-roten Koalition die AfD weiter stärken würde. Der Koalitionsvertrag sei eine "gute Grundlage" für die künftige Bundesregierung. Von morgen an können die SPD-Mitglieder zwei Wochen lang ihr Votum pro oder contra Koalitionsvertrag abgeben. Kritisch haben sich bereits Parteilinke und Jusos geäußert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.04.2025 19:45 Uhr