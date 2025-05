Klingbeil präsentiert Steuerschätzung

Finanzminister Klingbeil stellt Steuerschätzung vor: Die Experten des Arbeitskreises geben in ihrer Frühjahrsprognose bekannt, wie hoch die Steuereinnahmen für das laufende und die kommenden Jahre sein dürften. Die Schätzungen sind Grundlage für die Haushaltsplanungen von Bund, Ländern und Kommunen. Nach dem Bruch der Ampel-Regierung und den anschließenden Neuwahlen, stehen in diesem Jahr noch die Entscheidungen über die Bundeshaushalte für 2025 und 2026 an.

