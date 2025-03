Klingbeil mahnt bei Koalitionsverhandlungen Geduld an

SPD und Union nehmen Zeitdruck aus Koalitionsverhandlungen: So mahnte etwa SPD-Chef Klingbeil am frühen Abend Geduld an. Mit Blick auf die Gespräche betonte er aber auch, er sei guter Dinge. Die Fachleute der Arbeitsgruppen mussten für das jeweilige Politikfeld bis 17 Uhr ihre Vorschläge präsentieren. Nun wird sich die sogenannte Steuerungsgruppe um Lösungen bemühen. Umstritten sind unter anderem Zurückweisungen von Asylsuchenden an den Grenzen sowie eine Reform des Bürgergelds.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.03.2025 18:15 Uhr