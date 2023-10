Klingbeil lehnt Obergrenze für Flüchtlingsaufnahme ab

Berlin: In der Diskussion über die hohen Migranten-Zahlen hat SPD-Chef Klingbeil eine Obergrenze abgelehnt. Der Welt am Sonntag sagte er, er glaube nicht, dass die Bundesregierung die - Zitat - "Kälte und Herzlosigkeit besäße, beispielsweise eine politisch verfolgte Frau aus dem Iran zurückzuweisen." Klingbeil erwartet nach eigenen Angaben einen europäischen Kompromiss in der Asylpolitik vor der Europawahl im Juni 2024. CSU-Chef Söder hatte sich für einen Richtwert bei der Aufnahme von höchstens 200.000 Flüchtlingen pro Jahr ausgesprochen. Kanzler Scholz hatte gestern einen deutlich entschlosseneren Kurs in der Migrationspolitik gefordert. Man müsse endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben.

