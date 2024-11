Klingbeil kündigt zügige Entscheidung in der K-Frage an

Berlin: In der Diskussion über die SPD-Kanzlerkandidatur hat Parteichef Klingbeil eine zügige Entscheidung angekündigt. Den genauen Zeitpunkt ließ er im Gespräch mit "Bild Online" aber offen. Stattdessen verwies er auf intern vereinbarte Zeitpläne. Klingbeil selbst hatte sich bereits wie seine Co-Vorsitzende Esken für Bundeskanzler Scholz ausgesprochen. Klare Positionierungen für Scholz gibt es nach Klingbeils Worten auch aus Brandenburg und Hamburg. Er räumte aber ein, dass es in der Partei auch andere Auffassungen gibt. So wird immer wieder Verteidigungsminister Pistorius als Kandidat genannt. Mit Blick auf diese Debatte mahnte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Post, zur Eile. Die Partei brauche eigentlich eine sehr schnelle Entscheidung, sagte Post, der auch Co-Vorsitzender der mächtigen nordrhein-westfälischen SPD ist.

