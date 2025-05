Klingbeil kündigt für heuer Rekordinvestitionen an

Klingbeil kündigt massive Investitionen an: Um die Infrastruktur zu modernisieren und das Wachstum anzukurbeln, will der Bundesfinanzminister noch in diesem Jahr rund 110 Milliarden Euro investieren. Das sind fast 50 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Die Investitionen kommen aus dem Kernhaushalt sowie aus dem bereits beschlossenen Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz. Das Finanzministerium trat zudem dem Vorwurf etwa aus den Reihen der Grünen entgegen, der Klima- und Transformationsfonds KTF werde zu einem Verschiebebahnhof, um den Kernhaushalt zu entlasten. Tatsächlich stehe der KTF bis 2029 um gut 25 Milliarden Euro besser da als nach bisheriger Planung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.05.2025 15:15 Uhr