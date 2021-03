Klingbeil kritisiert Union als "ideen- und kraftlos"

Nachrichtenarchiv - 15.03.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach den gestrigen Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz spricht SPD-Generalsekretär Klingbeil von einem guten Signal für seine Partei. Klingbeil sagte im BR, die SPD habe in Rheinland-Pfalz besser abgeschnitten als in den Umfragen erwartet, Ministerpräsidentin Dreyer habe als Krisen-Managerin gepunktet. Mit BIick auf das schlechte Ergebnis der CDU sagte er, die Christdemokraten seien ideen- und kraftlos. Entscheidendes Signal des Wahlabends sei für ihn, dass es Mehrheiten jenseits der Union gebe. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF an die Adresse der SPD, es sei nicht die Zeit, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Vielmehr müsse man nun gemeinsam überlegen, wie man besser werde. Das schlechte Abschneiden der CDU führte Ziemiak auf die starken Ministerpräsidenten von Grünen und SPD zurück. Laut dem CDU-Generalsekretär hält die Union an ihrem Plan fest, den Kanzlerkandidaten erst nach der Osterpause zu benennen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2021 10:00 Uhr