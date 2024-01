Klingbeil kritisiert Lindners Pläne zum Kinderfreibetrag

Berlin: SPD-Parteichef Klingbeil hat die Pläne von Bundesfinanzminister Lindner zum Kinderfreibetrag kritisiert. In der "Bild am Sonntag" sagte er, nur Familien mit sehr hohen Einkommen zu entlasten, halte er für ungerecht. Gerade die arbeitende Mitte solle entlastet werden, so Klingbeil weiter. Auch der finanzpolitische Sprecher der SPD, Schrodi, stellte sich gegen das Vorhaben Lindners. Er sagte, das werde die SPD nicht mitmachen und bezeichnete die Pläne als Sparprogramm an der falschen Stelle. Kritik kommt auch von den Grünen. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Audretsch forderte, Familien in der Mitte dürften nicht leer ausgehen. Lindner hatte zuvor angekündigt, den Steuerfreibetrag für Kinder um knapp 230 Euro anzuheben, das Kindergeld aber bei der jetzigen Höhe zu belassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.01.2024 03:00 Uhr