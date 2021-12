Klingbeil hält Bewerbungsrede für den SPD-Vorsitz

Nachrichtenarchiv - 11.12.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die SPD wählt bei einem Bundesparteitag neue Vorsitzende. Die Frau in der Doppelspitze, Saskia Esken, stellt sich zur Wiederwahl. Der bisherige Generalsekretär Lars Klingbeil soll Norbert Walter-Borjans als Co-Vorsitzenden ablösen. In seiner Bewerbungsrede blickte Klingbeil zurück auf seine Zeit als Generalsekretär. Er sprach von "vier intensiven Jahren", in denen er mit acht Vorsitzenden und kommissarischen Vorsitzenden zusammengearbeitet habe. In dieser Zeit habe die SPD den Mut und die Kraft gehabt, neue Wege zu gehen. Jetzt sei er überzeugt, dass der gemeinsame Weg mit Esken gelingen werde. Klingbeils Nachfolger als Generalsekretär soll der bisherige stellvertretende Vorsitzende Kevin Kühnert werden; seinen Platz als Vize soll der Landes-Vorsitzende in Nordrhein-Westfalen, Thomas Kutschaty, einnehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2021 12:00 Uhr