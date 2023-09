Klingbeil glaubt nicht an Patentlösung beim Thema Migration

Berlin: Über den Kurs in der Migrationspolitik wird weiter diskutiert. SPD-Parteichef Klingbeil sagte der "Bild am Sonntag", er weigere sich, so zu tun, als gäbe es eine Zaubermaßnahme. Er sprach sich für schnellere Asylverfahren in Deutschland aus und mehr Migrationsabkommen mit Herkunftsländern. Der hessische Vize-Ministerpräsident Al-Wazir von den Grünen sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, wer am Ende eines Verfahrens kein Bleiberecht habe, müsse das Land wieder verlassen. Ähnlich hat sich gestern Kanzler Scholz bei einer Wahlkampfveranstaltung in Nürnberg geäußert. Wer komme und sich nicht auf Schutzgründe berufen könne oder Straftaten begangen habe, müsse zurückgeführt werden, so Scholz. Zuvor hatte CDU-Chef Merz den Kanzler auf dem CSU-Parteitag in München aufgefordert, in der Migrationsfrage gemeinsam mit der Union eine Lösung zu suchen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2023 07:00 Uhr