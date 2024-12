Klingbeil fordert strikte Ausweisungspolitik nach Anschlag in Magdeburg

Berlin: Als Konsequenz aus dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit fünf Toten hat SPD-Chef Klingbeil eine strikte Ausweisungspolitik gefordert. In den Funke-Zeitungen hat er gesagt, wer mit Terror drohe oder ihn verherrliche, verliere das Recht, in Deutschland zu bleiben und müsse das Land verlassen. Bei der politischen Aufarbeitung des Falls von Magdeburg müsse alles auf den Tisch kommen, was zur Aufklärung beitrage. Morgen will sich der Innenausschuss des Bundestages sowie das Parlamentarische Kontrollgremium auf einer Sondersitzung mit dem Anschlag von Magdeburg befassen. Bayerns Ministerpräsident Söder forderte indes Verbesserungen bei der inneren Sicherheit. Bislang würden die technischen Möglichkeiten dafür noch nicht völlig ausgeschöpft. Als elementar nannte er dabei etwa die Vorratsdatenspeicherung.

