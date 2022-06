Klingbeil fordert schnelle Entscheidung über Ausstattung der Bundeswehr

Bergungsarbeiten nach Zugunglück in Burgrain dauern an

Garmisch-Partenkirchen: Nach dem schweren Zugunglück mit mindestens vier Toten sind die Bergungsarbeiten auch in der Nacht fortgesetzt worden. Aus München soll heute ein 700 Tonnen schwerer Kran an die Unfallstelle im Ortsteil Burgrain gebracht werden. Damit können die umgestürzten Waggons angehoben werden. Noch am Abend konnten die Rettungskräfte drei Tote bergen, allerdings wird nicht ausgeschlossen, dass sich unter den Waggons weitere Opfer befinden. Von den 30 Verletzten sind nach Angaben von Bundesinnenministerin Faeser 15 schwerst verletzt worden. Sie war am Abend noch an den Unfallort gereist und sprach von einer furchtbaren Katastrophe. Im Laufe des Vormittags wollen auch Ministerpräsident Söder und Bundesverkehrsminister Wissing nach Burgrain kommen. Der Regionalzug mit etwa 140 Passagieren war gestern Mittag auf dem Weg von Garmisch-Partenkirchen nach München, als plötzlich mehrere Waggons entgleisten. Zur Unglücksursache sagte Bayerns Innenminister Herrmann, es gebe keine Anzeichen für eine Kollision. Es werde in alle Richtungen ermittelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2022 06:00 Uhr