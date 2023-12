Klingbeil fordert massiven Ausbau des Katastrophenschutzes

Berlin: Angesichts der Hochwasserlage in Niedersachsen hat der SPD-Vorsitzende Klingbeil politische Konsequenzen gefordert. Der Katastrophenschutz und die Hochwasserprävention müssten massiv ausgebaut werden, sagte er im Tagesspiegel. Technisches Hilfswerk, Zivilschutz und Feuerwehren bräuchten die beste und modernste Ausrüstung, um das Land zu schützen. Das Ausmaß der Schäden in Niedersachsen sei erschütternd, so Klingbeil. Er hatte das Hochwassergebiet kürzlich besucht. Wie die Bild-Zeitung berichtet, plant auch Bundeskanzler Scholz einen Besuch dort. Er will den Helfern danken und seine Solidarität bekunden. Heute und morgen könnte es wieder regnen in den Flutgebieten in Niedersachsen, die Lage bleibt angespannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2023 05:00 Uhr