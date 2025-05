Klingbeil fordert im Zollstreit mit USA "ernsthafte Verhandlungen"

Berlin: Bundesfinanzminister Klingbeil hat im Zollstreit mit den USA zur Zurückhaltung gemahnt. Er sagte der "Bild am Sonntag", es brauche jetzt keine Provokationen, sondern ernsthafte Verhandlungen. Darüber habe er auch mit seinem US-Amtskollegen Bessent gesprochen. Die US-Zölle gefährdeten die amerikanische Wirtschaft genauso sehr wie die deutsche und europäische, so Klingbeil. Der Handelskonflikt müsse schnell beendet werden. US-Präsident Trump hatte der Europäischen Union am Freitag mit Warenzöllen in Höhe von 50 Prozent ab Juni gedroht. Die Verhandlungen mit der EU seien festgefahren, sagte Trump.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.05.2025 10:30 Uhr