Klingbeil fordert Etatkürzungen der Ministerien

Berlin: Der neue Bundesfinanzminister Klingbeil fordert einen harten Sparkurs in allen Ministerien. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, er wolle am Ende einen Etat vorlegen, der durchgerechnet und stabil ist. Die Reform der Schuldenbremse dürfe nicht dazu führen, irgendwelche Löcher im Haushalt zu stopfen. Der Bundestag werde sich noch vor der Sommerpause mit dem Gesamtbudget befassen. Bis dahin werde er auch das Gesetz für das 500 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz vorlegen, so Klingbei. Hauptziel sei es, Arbeitsplätze zu sichern und die Wirtschaft in Gang zu bringen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2025 08:00 Uhr