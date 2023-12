Klingbeil erwartet Ende des Haushaltsstreits noch in diesem Jahr

Berlin: SPD-Chef Klingbeil geht davon aus, dass die Ampel-Koalition noch in diesem Jahr ihren Haushaltsstreit politisch beilegen kann. Entsprechend äußerte sich Klingbeil am Abend im "Ersten". Er sprach von der größten innenpolitischen Krise, die diese Ampel zu bewältigen habe. Am Ende müsse der Koalitionsausschuss eine Entscheidung treffen. Klingbeil forderte eine Lösung, bei der sich alle Seiten bewegen. Weiter sprach sich der SPD-Vorsitzende dafür aus, wegen des Kriegs in der Ukraine auch für das kommende Jahr eine Notlage zu erklären. Derzeit laufen Gespräche zwischen Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck über den Haushalt für das kommende Jahr. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Haushaltspolitik klafft im Etat für 2024 laut dem Finanzministerium ein Loch von 17 Milliarden Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2023 10:00 Uhr