Klingbeil bringt Steuersenkungen für Unternehmen auf den Weg

Berlin: Um Investitionen anzukurbeln, will Bundesfinanzminister Klingbeil Steuersenkungen für Unternehmen auf den Weg bringen. Nach Informationen des "Handelsblatts" soll es ab Ende Juni drei Jahre lang Sonderabschreibungen auf Investionen in Höhe von 30 Prozent geben. Ab 2028 soll dann die Körperschaftssteuer schrittweise von 15 auf 10 Prozent sinken. Zudem sollen Unternehmen den Kauf von E-Autos steuerlich absetzen können. Noch in diesem Jahr sollen die Unternehmen laut Handelsblatt so um zwei-einhalb Milliarden Euro entlastet werden, 2029 sollen es dann 17 Milliarden sein. Die Steuerausfälle tragen Bund, Länder und Kommunen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2025 06:00 Uhr